Стремоусов: ВСУ начали наступление на Херсонскую область

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ на Херсонскую область.

В своем официальном телеграм-канале заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о наступлении ВСУ.

По его словам, Вооруженные силы Украины сегодня утром, 19 октября, начали наступление на Херсонскую область.

Стремоусов отметил, что наступление велось в направлении Новой Каховки. Также он написал, что силы ВСУ были отброшены.

"Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады" . -пишет он.