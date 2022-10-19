Стремоусов: ВСУ начали наступление на Херсонскую область
2022-10-19
12:46
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ на Херсонскую область.
В своем официальном телеграм-канале заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о наступлении ВСУ.
По его словам, Вооруженные силы Украины сегодня утром, 19 октября, начали наступление на Херсонскую область.
Стремоусов отметил, что наступление велось в направлении Новой Каховки. Также он написал, что силы ВСУ были отброшены.
"Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады" . -пишет он.
Опубликовано: Николай Скира
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