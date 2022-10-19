Варнава спровоцировала слухи о своей беременности
2022-10-19
12:51
Екатерина Варнава опубликовала в сети видео с танцем, где у знаменитости выпирает живот, что для неё не свойственно. Поклонники гадают, не беременна ли актриса.
Актриса театра и кино, звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава давно мечтает стать матерью.
Поклонники артистки надеются, что её мечта наконец в скором будущем сбудется.
Юмористка разместила в сети видео с танцем, где виден выпирающий живот знаменитости, которая всегда была излишне стройной.
Экс-возлюбленный Варнавы Егор Хрусталёв ещё больше посеял сомнения в сердцах фанатов Екатерины, подписав совместное фото "Родишь ребёнка, я буду тебя содержать".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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