Лавров: Россия не видит смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия на Западе

Россия не видит «никакого смысла» в сохранении прежнего дипломатического присутствия на Западе, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИДа, теперь Москва сосредоточит свое внимание на Азии и Африке.

«Нет смысла и желания, конечно, сохранять такое же присутствие в странах Запада», — сказал Сергей Лавров на встрече с молодыми выпускниками, недавно принятыми на работу в МИД России.

«Страны третьего мира, в Азии и Африке, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании», — добавил он.

