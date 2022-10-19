Лавров: Россия не видит смысла в сохранении прежнего дипломатического присутствия на Западе
2022-10-19
12:59
Россия не видит «никакого смысла» в сохранении прежнего дипломатического присутствия на Западе, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИДа, теперь Москва сосредоточит свое внимание на Азии и Африке.
«Нет смысла и желания, конечно, сохранять такое же присутствие в странах Запада», — сказал Сергей Лавров на встрече с молодыми выпускниками, недавно принятыми на работу в МИД России.
«Страны третьего мира, в Азии и Африке, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании», — добавил он.
Опубликовано: Тарас Медведев
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