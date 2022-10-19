FT: американцы осудили Байдена за продажу 15 млн баррелей нефти США из стратрезерва
2022-10-19
13:01
Читатели газеты Financial Times раскритиковали Джо Байдена за решение продать 15 миллионов баррелей американской нефти, находившейся в стратегическом резерве страны.
18 октября газета Financial Times сообщила, что Джозеф Байден подписал указ, согласно которому Соединённые Штаты продадут 15 миллионов баррелей нефти, находящихся в американском стратегическом резерве.
По данной статьёй FT скопилась целая плеяда похожих друг на друга комментариев, в котором читатели американского сегмента интернета критикуют Байдена за подобные решения, уверяя, что данный курс экономической политики нерационален.
Многие из читатей FT сошлись на мнении, что Джо Байден осознанно привёл США к тому, что в стратегическом резерве нефти страны не останется собственных запасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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