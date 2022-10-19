Принца Гарри уличили в изменах Меган Маркл с моделью Сарой Энн Маклин
2022-10-19
13:04
Во время, когда роман принца Гарри и актрисы Меган Маркл уже начался, он ходил на свидания с моделью Сарой Энн Маклин.
Сейчас принц Гарри - примерный семьянин, но...
Встречаясь с нынешней женой, актрисой Меган Маркл, королевский отпрыск ухаживал за моделью Сарой Энн Маклин.
Об этом в своей книге "Камилла: из изгоя в королевы" сообщила королевский эксперт Анджела Левин, о чём пишет Elle.
Автор книги утверждает, что Гарри настойчиво добивался Сары Энн Маклин, но после разочаровался, так как девушка вела ЗОЖ и была на своей волне.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Пугачёву в Израиле кормит бизнес, который процветает в России
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Не допустить ошибок: садоводы дали советы по грамотной обрезке деревьев
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек