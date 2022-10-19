Принца Гарри уличили в изменах Меган Маркл с моделью Сарой Энн Маклин

Во время, когда роман принца Гарри и актрисы Меган Маркл уже начался, он ходил на свидания с моделью Сарой Энн Маклин.

Сейчас принц Гарри - примерный семьянин, но...

Встречаясь с нынешней женой, актрисой Меган Маркл, королевский отпрыск ухаживал за моделью Сарой Энн Маклин.

Об этом в своей книге "Камилла: из изгоя в королевы" сообщила королевский эксперт Анджела Левин, о чём пишет Elle.

Автор книги утверждает, что Гарри настойчиво добивался Сары Энн Маклин, но после разочаровался, так как девушка вела ЗОЖ и была на своей волне.