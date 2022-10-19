Воздушная тревога объявлена в Киеве на фоне риска ракетных ударов РФ
2022-10-19
13:07
18 октября в Киеве и ряде украинских областей были включены сигналы воздушной тревоги.
Днём среды в Киеве и Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога, поскольку разведка ВСУ сообщила о том, что ведомство засекло пуск от десяти до двенадцати российских ракет в направлении украинских городов.
По данным некоторых украинских новостных Telegram-каналов, вооружённые силы России совершили пуск крылатых ракет с территории Ростовской области РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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