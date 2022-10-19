Asia Times: западные политики ездят в Киев для маскировки провала на Украине

2022-10-19

13:12

Издание Asia Times объяснило частые визиты лидеров стран Запада в украинскую столицу.

Китайская газета Asia Times уведомляет, что решение коллективного Запада нарастить поставки оружия и финансов Украине никак не влияет на курс российской спецоперации.

В статье утверждается, что данные действия западных стран лишь загоняет их в ловушку, лишая средств, в то время как антироссийские санкции лишь укрепили курс российского рубля.

Также обозреватель Asia Times отметил, что частые поездки западных политиков в Киев являются прикрытием провала НАТО, Европы и США в их помощи Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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