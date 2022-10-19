Bloomberg: Евросоюз введёт санкции против 3 генералов Ирана и компании Shahed

Издание Bloomberg сообщило о планах Европейского союза ввести новые санкции в отношении Ирана.

18 октября американская газета Bloomberg сообщила, что лидеры Европейского союза заняты обсуждением введения санкций против трёх иранских генералов и местной компании Shahed Aviation Industries, которая специализируется на производстве дронов.

По данным Евросоюза и украинской разведки, иранская фирма Shahed Aviation Industries поставляет России дроны-камикадзе Shahed-136, которые используются РФ в спецоперации.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические связи Киева с Тегераном из-за поставок иранского оружия России.