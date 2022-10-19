Волочкова рассказала о своей самой смелой выходке

2022-10-19

13:28

Артистка балета Анастасия Волочкова славится своим вызывающим поведением. Знаменитость решила удивить поклонников, поведав о самом экстравагантном своём поступке.

Анастасия Волочкова считает своим самым дерзким поступком выложенные в сеть фото, которые сделаны на Мальдивах 10 лет назад.

Тогда артистка балета позировала для снимков обнаженной, а на теле её были только камешки и песок.

Поступок свой танцовщица называет ответом папарацци, которые пытаются подловить известных личностей, чтобы сделать фотографии в самый неподходящий момент.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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