Волочкова рассказала о своей самой смелой выходке

Артистка балета Анастасия Волочкова славится своим вызывающим поведением. Знаменитость решила удивить поклонников, поведав о самом экстравагантном своём поступке.

Анастасия Волочкова считает своим самым дерзким поступком выложенные в сеть фото, которые сделаны на Мальдивах 10 лет назад.

Тогда артистка балета позировала для снимков обнаженной, а на теле её были только камешки и песок.

Поступок свой танцовщица называет ответом папарацци, которые пытаются подловить известных личностей, чтобы сделать фотографии в самый неподходящий момент.