Волочкова рассказала о своей самой смелой выходке
2022-10-19
13:28
Артистка балета Анастасия Волочкова славится своим вызывающим поведением. Знаменитость решила удивить поклонников, поведав о самом экстравагантном своём поступке.
Анастасия Волочкова считает своим самым дерзким поступком выложенные в сеть фото, которые сделаны на Мальдивах 10 лет назад.
Тогда артистка балета позировала для снимков обнаженной, а на теле её были только камешки и песок.
Поступок свой танцовщица называет ответом папарацци, которые пытаются подловить известных личностей, чтобы сделать фотографии в самый неподходящий момент.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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