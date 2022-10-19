Спикер парламента Грузии осудил резолюцию ПАСЕ об освобождении Саакашвили

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с критикой резолюции ПАСЕ, призывающую освободить Михаила Саакашвили из заключения.

18 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал недавно принятую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает отпустить из заключения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Папуашвили утверждает, что новая резолюция ПАСЕ является прямой атакой на суверенитет государственной системы Грузии и не будет принята во внимание.

Михаил Саакашвили был арестован в Грузии в прошлом октябре, с тех пор неоднократно объявляя голодовки, которые угрожают состоянию здоровья политика.