Спикер парламента Грузии осудил резолюцию ПАСЕ об освобождении Саакашвили
2022-10-19
13:29
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с критикой резолюции ПАСЕ, призывающую освободить Михаила Саакашвили из заключения.
18 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал недавно принятую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая призывает отпустить из заключения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
Папуашвили утверждает, что новая резолюция ПАСЕ является прямой атакой на суверенитет государственной системы Грузии и не будет принята во внимание.
Михаил Саакашвили был арестован в Грузии в прошлом октябре, с тех пор неоднократно объявляя голодовки, которые угрожают состоянию здоровья политика.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе
Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Путин ввёл военное положение в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает