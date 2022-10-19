Милохин, оформивший американскую визу, отрицает свою эмиграцию в США

Блогер Даня Милохин не отрицает, что сделал визу для беспрепятственного въезда и нахождения в Штатах. Вместе с тем звезда интернета отрицает свой переезд в американское государство.

Самый известный в России тиктокер Даня Милохин в интервью "Super" поведал, что действительно оформляет американскую визу, но эмигрировать из РФ не собирается.

Звезда интернета утверждает, что виза ему необходима, чтобы прилетать в гости к друзьям (экс-участникам тикток-хауса "Dream Team").

Таже Милохин уточнил, что в настоящее время занимается подготовкой к празднованию своего 20-летия.