Милохин, оформивший американскую визу, отрицает свою эмиграцию в США
2022-10-19
13:33
Блогер Даня Милохин не отрицает, что сделал визу для беспрепятственного въезда и нахождения в Штатах. Вместе с тем звезда интернета отрицает свой переезд в американское государство.
Самый известный в России тиктокер Даня Милохин в интервью "Super" поведал, что действительно оформляет американскую визу, но эмигрировать из РФ не собирается.
Звезда интернета утверждает, что виза ему необходима, чтобы прилетать в гости к друзьям (экс-участникам тикток-хауса "Dream Team").
Таже Милохин уточнил, что в настоящее время занимается подготовкой к празднованию своего 20-летия.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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