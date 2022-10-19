Рогов: Запорожская область отказалась проводить эвакуацию населения

Администрация Запорожья сообщает, что местные власти не планируют эвакуировать население, как это происходит в Херсонской области.

Глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что в настоящее время власти региона не планируют начинать операцию по вывозу жителей на другие территории России.

По словам Рогова, детей жителей поселений Запорожья, которые блики к полю боя, уже несколько месяцев отправляют в российские курортные зоны, однако это не эвакуация.

Также Владимир Рогов отметил, что российские войска выстроили надёжную линию обороны на подступах к Запорожской области, ввиду чего эвакуировать население не требуется.