Рогов: Запорожская область отказалась проводить эвакуацию населения
2022-10-19
13:41
Администрация Запорожья сообщает, что местные власти не планируют эвакуировать население, как это происходит в Херсонской области.
Глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уведомляет, что в настоящее время власти региона не планируют начинать операцию по вывозу жителей на другие территории России.
По словам Рогова, детей жителей поселений Запорожья, которые блики к полю боя, уже несколько месяцев отправляют в российские курортные зоны, однако это не эвакуация.
Также Владимир Рогов отметил, что российские войска выстроили надёжную линию обороны на подступах к Запорожской области, ввиду чего эвакуировать население не требуется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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