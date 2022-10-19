Рудова оскорбила свою подписчицу, которая посмела нелестно высказаться о груди актрисы

2022-10-19

13:51

Актриса Наталья Рудова разместила в сети шуточное видео, где предстала перед аудиторией в красном платье с глубоким декольте. Не всем по душе пришлась смелость артистки.

Наталья Рудова разместила видео в соцсетях. Актриса предстала перед фанатами в ярком алом платье с глубоким вырезом на груди, продемонстрировав навыки актерского мастерства.

Этот ролик - ответ на вопрос "Как поступить в театральный?"

Большинство подписчиков пришли в восторг от форм знаменитости. Нашлась и такая подписчица, которая заметила, что грудь звезды экрана потеряла упругость.

Рудова не сдержалась, заявив о низких интеллектуальных способностях нахалки.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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