Рудова оскорбила свою подписчицу, которая посмела нелестно высказаться о груди актрисы
2022-10-19
13:51
Актриса Наталья Рудова разместила в сети шуточное видео, где предстала перед аудиторией в красном платье с глубоким декольте. Не всем по душе пришлась смелость артистки.
Наталья Рудова разместила видео в соцсетях. Актриса предстала перед фанатами в ярком алом платье с глубоким вырезом на груди, продемонстрировав навыки актерского мастерства.
Этот ролик - ответ на вопрос "Как поступить в театральный?"
Большинство подписчиков пришли в восторг от форм знаменитости. Нашлась и такая подписчица, которая заметила, что грудь звезды экрана потеряла упругость.
Рудова не сдержалась, заявив о низких интеллектуальных способностях нахалки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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