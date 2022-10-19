Кадыров: Россия слишком долго предупреждала Киев, и теперь все будет по-другому

Рамзан Кадыров опубликовал личное обращение к представителям украинского правительства.

18 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что российское правительство слишком долго предупреждало Киевский режим о последствиях сопротивления специальной военной операции.

По словам Кадырова, ранее российские войска не задействовали весь потенциал армии России, однако с настоящего момента ход спецоперации будет совсем другим.

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что теперь именно войска и власти РФ будут диктовать Киеву свои условия, а тот в свою очередь не сможет им не подчиниться.