Ракеты РФ морского и воздушного базирования поразили инфраструктуру Украины

2022-10-19

14:07

Министерство обороны России сообщило о ракетном поражении ряда целей украинских объектов военной и энергетической инфраструктуры.

Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска продолжили нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, поразив ряд поставленных целей 18 октября.

По данным Конашенкова, для ликвидации критически важных украинских объектов войска России использовали ракеты воздушного и морского базирования большой дальности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: