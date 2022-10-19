Ракеты РФ морского и воздушного базирования поразили инфраструктуру Украины

Концертный директор Морозов назвал размер гонорара Пугачёвой за её часовое выступление на корпоративе

Концертный директор Евгений Морозов утверждает, что певица Алла Пугачёва за свою жизнь накопила столько, что на безбедную жизнь хватит не только ей, но и её детям, внукам и даже правнукам.

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