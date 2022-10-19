Главная оппозиционная партия Индии отстраняет семью Ганди от руководства

Главная оппозиционная партия Индии Конгресс (левоцентристская) отстранила семью Ганди от своего руководства впервые за 24 года, сообщили в среду местные СМИ.

Бывший министр Малликарджун Харадж, был избран членами партии вместо Сони Ганди на пост президента некогда могущественной партии, которая помогла Индии завоевать независимость 75 лет назад.

Конгресс управлял Индией в течение десятилетий после того, как бывшая британская колония обрела независимость в 1947 году, но сегодня она представляет собой "тень" от своего прежнего могущества.

Новый лидер партии Малликарджун Харадж, опытный политик из южного штата Карнатака, широко известен как сторонник Сони и Рахула. Теперь перед ним стоит огромная задача победить на следующих общенациональных выборах, которые должны состояться в 2024 году, и на трех местных выборах в следующем году, в том числе в его родном штате.