Кыргызстан заявляет, что мира с Таджикистаном на данный момент быть не может

Минобороны Кыргызстана считает, что мир с Таджикистаном на данный момент невозможен после новых столкновений между этими центральноазиатскими странами, которые унесли жизни сотни человек.

Таджикистан обвинил своего соседа в «деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в приграничных районах», несмотря на заключенное 16 сентября перемирие.

Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов надеется на вмешательство миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для разрешения конфликта между странами.

«Недавно я встречался с Генеральным секретарем ОДКБ!», — заявил Бактыбек Бекболотов на пресс-конференции в столице Кыргызстана Бишкеке: «Я ему сказал, что между Кыргызстаном и Таджикистаном мира не будет, потому что у кыргызов своя правда, у таджиков своя».

Напомним, что в середине сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения, в результате которых, по данным властей двух стран, погибло в общей сложности около 100 человек.