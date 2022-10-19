Песков: закрытия границ в регионах РФ с военным положением не будет

2022-10-19

15:06

Дмитрий Песков исключил закрытие границ регионов России, в которых введено военное положение.

Вечером 18 октября Владимир Путин провёл совещание с представителями российского Совета безопасности, где распорядился ввести в действие режим военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что в связи с военным положением в четырёх новых регионах России закрытие границ для перемещение граждан не планируется.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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