Песков: закрытия границ в регионах РФ с военным положением не будет
2022-10-19
15:06
Дмитрий Песков исключил закрытие границ регионов России, в которых введено военное положение.
Вечером 18 октября Владимир Путин провёл совещание с представителями российского Совета безопасности, где распорядился ввести в действие режим военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что в связи с военным положением в четырёх новых регионах России закрытие границ для перемещение граждан не планируется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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