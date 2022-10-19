Минобороны Кыргызстана закупит в Беларуси ЗРК С-125 «Печора-2БМ»

Глава Минобороны Кыргызстана Бекболотов сообщил на пресс-конференции о намерении закупить в Беларуси комплексы С-125 «Печора-2БМ», для охраны воздушного пространства у границы с Таджикистаном.

Министр заявил, что несмотря на подписанное между двумя соседними странами перемирие, сохраняется напряженность, которая в любой момент может вылиться в новую конфронтацию.

«К сожалению, на этом война не закончится, несмотря на подписание перемирия», сказал Бекболотов.

По словам министра, Кыргызстан закупит у Беларуси зенитно-ракетные комплексы С-125 «Печора-2БМ », которые должны быть доставлены до конца октября и будут размещены в приграничном городе Баткен, который пострадал во время сентябрьских боестолкновений.

Кроме того, представитель парламента Кыргызстана сообщил российскому агентству ТАСС, что депутаты рассмотрят в четверг законопроект об упрощении процедуры хранения огнестрельного оружия в приграничных районах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Ранее пограничная служба Таджикистана, которую цитирует информационное агентство «Ховар», обвинила Кыргызстан в неоднократных нарушениях воздушного пространства Таджикистана, в том числе в районе города Исфара, недалеко от Баткена.

«Несмотря на устные договоренности с кыргызской стороной (...) в приграничных районах наблюдаются переброски военной техники, тяжелого вооружения и войск», — говорится в пресс-релизе ведомства.