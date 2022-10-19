Электричество пропало в некоторых районах Киева после серии взрывов

Украинские издания сообщили о серии громких взрывов в Киеве на фоне звуков воздушной тревоги.

Вечером 18 октября украинские новостные Telegram-каналы сообщили, что в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, а серия взрывов произошла в центре Киева.

По данным СМИ, после звуков взрывов в отдельных районах Киева внезапно пропало электричество, что может указывать на нанесение ударов Россией по энергетическим объектам города.

Днём ранее Владимир Зеленский заявил о критической ситуации в энергетической отрасли Украины, отметив, что с 10 октября российские ракеты поразили 30 процентов данной инфраструктуры страны.