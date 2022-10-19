Электричество пропало в некоторых районах Киева после серии взрывов
2022-10-19
15:39
Украинские издания сообщили о серии громких взрывов в Киеве на фоне звуков воздушной тревоги.
Вечером 18 октября украинские новостные Telegram-каналы сообщили, что в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога, а серия взрывов произошла в центре Киева.
По данным СМИ, после звуков взрывов в отдельных районах Киева внезапно пропало электричество, что может указывать на нанесение ударов Россией по энергетическим объектам города.
Днём ранее Владимир Зеленский заявил о критической ситуации в энергетической отрасли Украины, отметив, что с 10 октября российские ракеты поразили 30 процентов данной инфраструктуры страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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