ВС РФ поразили объект энергетической инфраструктуры Винницкой области
2022-10-19
15:39
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о повреждении объекта местной энергетической инфраструктуры.
19 октября глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своём официальном Telegram-канале заявил, что российский военнослужащие поразили объект энергетической инфраструктуры региона.
Борзов добавил, что на месте «прилёта» со стороны России уже работают экстренные службы.
Ранее, Telegram-канал Mash сообщал, что служащие ВС РФ, предположительно, наносятся удары по Ладыжинской ТЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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