ВС РФ поразили объект энергетической инфраструктуры Винницкой области

2022-10-19

15:39

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о повреждении объекта местной энергетической инфраструктуры.

19 октября глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своём официальном Telegram-канале заявил, что российский военнослужащие поразили объект энергетической инфраструктуры региона.

Борзов добавил, что на месте «прилёта» со стороны России уже работают экстренные службы.

Ранее, Telegram-канал Mash сообщал, что служащие ВС РФ, предположительно, наносятся удары по Ладыжинской ТЭС.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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