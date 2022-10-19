ВСУ обстреляли шахту имени Скочинского в ДНР, оставив под землёй без света 67 человек
2022-10-19
15:46
Украинские войска произвели артиллерийский обстрел шаты имени Сочинского в Донецкой Народной республике.
18 октября пресс-служба Министерства энергетики и угля ДНР сообщила, что вооружённые силы Украины нанесли удар по территории шахты имени Скочинского в Донецкой Народной республике, что привело к отключению электричества на добывающем предприятии.
По данным Минугля ДНР, в настоящий момент на шахте имени Скочинского под землёй находятся 67 рабочих, которые остались без электроэнергии и пока не в состоянии выбраться наружу.
Также в ведомстве отметили, что сотрудники шахты уведомлены об инциденте, и сейчас спасатели ведут операцию по эвакуации всех заблокированных шахтёров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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