Шафран назвала Милохина искусственно созданной фигурой для продвижения идеологии, чуждой политике РФ
2022-10-19
15:49
Журналистка Анна Шафран нелестно отозвалась о блогере Дане Милохине, назвав его деградантом и политтехнологически сфабрикованной куклой.
Журналистка Анна Шафран считает блогера Даню Милохина деградантом и политтехнологически сфабрикованной куклой.
Она призналась, что была неприятно удивлена, увидев анонс нового сезона шоу "Ледниковый период", где участвует тиктокер.
Представительница СМИ возмутилась, что такие передачи идут по Первому каналу. По её мнению, Милохин - "полумальчик, полудевочка".
Шафран убеждена, что блогер - фигура, созданная для продвижения в массы идеологии, противоречащей нынешней политике государства.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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