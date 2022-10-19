Минсельхоз РФ: Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна
2022-10-19
15:55
Министерство сельского хозяйства России сообщило о достижении нового рекорда по сбору зерна в стране.
18 октября Минсельхоз РФ опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что к настоящему момент в России уже собрано 147,5 тонн зерна в пересчёте на бункерный вес.
В ведомстве отметили, что данный показатель является абсолютным историческим рекордом в России, притом что сбор зерна в стране ещё не завершён.
Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уверен, что по итогам уборочной компании в РФ будет собрано не менее 150 тонн зерна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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