Минсельхоз РФ: Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна

Министерство сельского хозяйства России сообщило о достижении нового рекорда по сбору зерна в стране.

18 октября Минсельхоз РФ опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что к настоящему момент в России уже собрано 147,5 тонн зерна в пересчёте на бункерный вес.

В ведомстве отметили, что данный показатель является абсолютным историческим рекордом в России, притом что сбор зерна в стране ещё не завершён.

Глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уверен, что по итогам уборочной компании в РФ будет собрано не менее 150 тонн зерна.