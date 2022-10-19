Трамп должен дать показания в суде на Манхэттене по делу о диффамации

Дональд Трамп должен дать показания по делу о клевете, возбужденному в 2019 году бывшей журналисткой Э. Джин Кэрролл, которая обвиняет экс-президента США в изнасиловании в 1990-х годах.

Федеральный суд на Манхэттене 12 октября отклонил просьбу Трампа об отсрочке его показаний в американских судах, бывший глава государства систематически оспаривает это действие в течение трех лет.

Но в прошлую среду нью-йоркский судья Льюис Каплан постановил, что судебные слушания для 78-летней Кэрролл и 76-летнего Дональда Трампа должны состояться 14 и 19 октября соответственно.

В рамках судебного разбирательства по делу о диффамации Э. Джин Кэрролл, бывший обозреватель журнала Elle, выступила с жалобой на Дональда Трампа в ходе гражданского разбирательства в ноябре 2019 года в Нью-Йорке.