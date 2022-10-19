Стремоусов: введение военного положение в Херсоне исключает переговоры с Киевом
2022-10-19
16:00
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о последствиях введения военного положения в регионе.
18 октября представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что решение Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России исключает любые мирные переговоры с Киевом.
По словам Стремоусова, российская специальная военная операция длится уже семь месяцев, ввиду чего войска РФ решили перейти в режим ведения серьёзных боевых действий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Такер Карлсон: США захотели уничтожить Илона Маска после его заявлений об Украине
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Каалан Уолкер получил 50 лет тюрьмы за изнасилования
Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает