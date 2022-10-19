Стремоусов: введение военного положение в Херсоне исключает переговоры с Киевом

2022-10-19

16:00

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о последствиях введения военного положения в регионе.

18 октября представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что решение Владимира Путина о введении военного положения в четырёх новых регионах России исключает любые мирные переговоры с Киевом.

По словам Стремоусова, российская специальная военная операция длится уже семь месяцев, ввиду чего войска РФ решили перейти в режим ведения серьёзных боевых действий.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: