СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР

В СБУ заявили о задержании 50-летней жительницы села Стельмаховка, подозреваемой в организации референдума в ЛНР.

10 октября Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что на находящейся под контролем киевского режима территории ЛНР была задержана 50-летняя жительницы села Стельмаховка.

Отмечается, что по данным следствия задержанная женщина является организатором прошедшего в ЛНР референдума по вопросу вхождения в состав РФ, за что подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.