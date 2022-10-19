СБУ заявила о задержании организатора референдума в ЛНР
2022-10-19
16:09
В СБУ заявили о задержании 50-летней жительницы села Стельмаховка, подозреваемой в организации референдума в ЛНР.
10 октября Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале ведомства сообщила, что на находящейся под контролем киевского режима территории ЛНР была задержана 50-летняя жительницы села Стельмаховка.
Отмечается, что по данным следствия задержанная женщина является организатором прошедшего в ЛНР референдума по вопросу вхождения в состав РФ, за что подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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