Кличко: отопительный сезон в Киеве начнётся 20 октября несмотря на обстрелы РФ

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в украинской столице.

В среду вечером мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новый пост в социальных сетях, где заявил, что вопреки массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины со стороны России, 20 октября в украинской столице стартует отопительный сезон.

По словам Кличко, все энергетические специалисты Киева работают в усиленном режиме с целью своевременного обеспечения теплом каждого дома.

Накануне Владимир Зеленский публично заявил, что после недавних российских обстрелов Украина лишилась тридцати процентов энергетических объектов, что может привести к перебоям с подачей электричества, газа и горячей воды в стране.