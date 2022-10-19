Кличко: отопительный сезон в Киеве начнётся 20 октября несмотря на обстрелы РФ
2022-10-19
16:10
Киевский мэр Виталий Кличко сообщил о начале отопительного сезона в украинской столице.
В среду вечером мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новый пост в социальных сетях, где заявил, что вопреки массированным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины со стороны России, 20 октября в украинской столице стартует отопительный сезон.
По словам Кличко, все энергетические специалисты Киева работают в усиленном режиме с целью своевременного обеспечения теплом каждого дома.
Накануне Владимир Зеленский публично заявил, что после недавних российских обстрелов Украина лишилась тридцати процентов энергетических объектов, что может привести к перебоям с подачей электричества, газа и горячей воды в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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