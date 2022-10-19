Транс-гендерная танцовщица из Ирана верит, что протесты положат конец "жестокости" Тегерана
2022-10-19
16:15
Микаэль Ализаде решила переехать в Турцию из Ирана в 2015 году после того, как получила угрозы за смену ориентации и опасалась, что ее посадят в тюрьму. Теперь она верит, что протесты приведут к изменениям.
33-летняя Ализаде, выступающая под сценическим псевдонимом Лео, является одной из сотен иранцев, которые приняли участие в протестах в Турции, вызванных смертью в прошлом месяце 22-летней иранки, находившейся под стражей в иранской полиции.
Присутствуя в понедельник на митинге в Стамбуле, посвященном месяцу со дня смерти Амини, Ализаде сказала, что протестующие в Иране воодушевлены поддержкой из-за рубежа.
Народ в Иране стал очень сильным... благодаря нашим протестам, поддержке со всего мира.
Ализаде говорит, что в Иране ей приходилось давать уроки танцев и выступать тайно. В 2015 году она окончательно переехала в Турцию после того, как сосед вызвал полицию и обвинил ее в проституции из-за уроков танцев.
Когда-то Турция считалась безопасным убежищем для ЛГБТ-сообщества на Ближнем Востоке, а стамбульский проспект Истикляль был местом проведения больших прайдов, в которых принимали участие десятки тысяч человек.
Ализаде сказала, что вышла замуж в Турции и теперь дает частные уроки и выступает на культурных и частных мероприятиях.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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