Депутат Украины похвалил армию РФ, заявив об исчерпании потенциала ВСУ
2022-10-19
16:17
Бывший исполняющий обязанности офиса президента Украины Сергей Пашинский сообщил, что украинские войска исчерпали свой потенциал.
18 октября украинский политик Сергей Пашинский побеседовал с российскими пранкерами, которых принял за своего коллегу. Во время беседы Пашинский заявил, что ВСУ исчерпали свой потенциал, поскольку Украина призвала в войска уже миллион граждан.
Также Сергей Пашинский заявил, что положительно оценивает действия российской армии, отметив эффективность их тактики на поле боя в Украине.
По словам Пашинского, Россия умело использует дроны, координируя их действия со своей артиллерией и миномётчиками, которые незамедлительно начинают вести огонь по ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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