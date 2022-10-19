Депутат Украины похвалил армию РФ, заявив об исчерпании потенциала ВСУ

Бывший исполняющий обязанности офиса президента Украины Сергей Пашинский сообщил, что украинские войска исчерпали свой потенциал.

18 октября украинский политик Сергей Пашинский побеседовал с российскими пранкерами, которых принял за своего коллегу. Во время беседы Пашинский заявил, что ВСУ исчерпали свой потенциал, поскольку Украина призвала в войска уже миллион граждан.

Также Сергей Пашинский заявил, что положительно оценивает действия российской армии, отметив эффективность их тактики на поле боя в Украине.

По словам Пашинского, Россия умело использует дроны, координируя их действия со своей артиллерией и миномётчиками, которые незамедлительно начинают вести огонь по ВСУ.