Гамбург станет первым испытательным полигоном для беспилотных грузовиков в Европе

В ближайшие годы Гамбург станет первым в Европе испытательным полигоном для автономных грузовиков, сообщает Немецкое агентство печати.

«Не в последнюю очередь из-за своего порта ганзейский город является центральным торговым узлом на севере», — говорится в заявлении транспортного управления Гамбурга. На фоне постоянно растущих товаропотоков и увеличивающегося дефицита персонала возрастает значение автономного вождения в сфере логистики.

Точный маршрут четырехлетнего проекта еще не определен. «Коридор, который еще предстоит определить, должен вести от автомагистрали к порту и терминалу», отмечают в ведомстве. Основой является проверенная технология, которая обеспечивает как цифровую связь между транспортными средствами, так и связь между дорожной инфраструктурой и транспортным средством.

Дальнейшие испытания будут проводиться на автомагистрали от Роттердама в Нидерландах до Мосса в Норвегии, пересекая четыре национальные границы и поддерживая терминальные операции в четырех различных портах Северной Европы.

В испытаниях участвуют власти Гамбурга, исследователи и ряд компаний. Были названы производители грузовиков Volvo и Daf, судоходные компании DFDS и Mærsk и логистическая компания Gruber. Более 80 процентов проекта финансируется ЕС в виде гранта в размере 23 миллионов евро.