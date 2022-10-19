Гамбург станет первым испытательным полигоном для беспилотных грузовиков в Европе
2022-10-19
16:18
В ближайшие годы Гамбург станет первым в Европе испытательным полигоном для автономных грузовиков, сообщает Немецкое агентство печати.
«Не в последнюю очередь из-за своего порта ганзейский город является центральным торговым узлом на севере», — говорится в заявлении транспортного управления Гамбурга. На фоне постоянно растущих товаропотоков и увеличивающегося дефицита персонала возрастает значение автономного вождения в сфере логистики.
Точный маршрут четырехлетнего проекта еще не определен. «Коридор, который еще предстоит определить, должен вести от автомагистрали к порту и терминалу», отмечают в ведомстве. Основой является проверенная технология, которая обеспечивает как цифровую связь между транспортными средствами, так и связь между дорожной инфраструктурой и транспортным средством.
Дальнейшие испытания будут проводиться на автомагистрали от Роттердама в Нидерландах до Мосса в Норвегии, пересекая четыре национальные границы и поддерживая терминальные операции в четырех различных портах Северной Европы.
В испытаниях участвуют власти Гамбурга, исследователи и ряд компаний. Были названы производители грузовиков Volvo и Daf, судоходные компании DFDS и Mærsk и логистическая компания Gruber. Более 80 процентов проекта финансируется ЕС в виде гранта в размере 23 миллионов евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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