Солнцев назвал Бабкину упырём после её поезки в Донбасс
2022-10-19
16:24
Блогер и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев невысокого мнения о заслугах исполнительницы народной песни Надежды Бабкиной. Он обозвал певицу, назвав упырём после посещения ею Донбасса.
Блогер Рустам Солнцев резко высказался в адрес исполнительницы Надежды Бабкиной, обозвав ту упырем.
Солнцев высказал своё мнение об артистке в эфире собственного Ютуб-канала. Звезда интернета прокомментировал недавнее интервью Бабкиной для Антона Красовского, где она рассказала о визите в Донбасс.
Солнцев уверен, что артистка напугала местных жителей, а также сомневается, что хоть одна мать Донбасса желает, чтобы её сын встретился с артисткой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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