Солнцев назвал Бабкину упырём после её поезки в Донбасс

Блогер и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев невысокого мнения о заслугах исполнительницы народной песни Надежды Бабкиной. Он обозвал певицу, назвав упырём после посещения ею Донбасса.

Блогер Рустам Солнцев резко высказался в адрес исполнительницы Надежды Бабкиной, обозвав ту упырем.

Солнцев высказал своё мнение об артистке в эфире собственного Ютуб-канала. Звезда интернета прокомментировал недавнее интервью Бабкиной для Антона Красовского, где она рассказала о визите в Донбасс.

Солнцев уверен, что артистка напугала местных жителей, а также сомневается, что хоть одна мать Донбасса желает, чтобы её сын встретился с артисткой.