Собянин: в Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов
2022-10-19
16:28
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в городе будут принят ряд мер для повышения безопасности социально значимых объектов.
Вечером 18 октября московский мэр Сергей Собянин публично заявил, что в столице России будет осуществлён комплекс мер, который позволит правоохранителям тщательнее оберегать гражданские и военные объекты города.
По словам Собянина, в Москве не планируются никаких мероприятий, которые могли бы нарушить привычный для граждан ход жизни, однако некоторые участки столицы будут взяты под особую охрану.
В среду Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Южном и Центральном военных округах России, в число которых входит Московская область.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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