Собянин: в Москве примут меры по повышению безопасности гражданских объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в городе будут принят ряд мер для повышения безопасности социально значимых объектов.

Вечером 18 октября московский мэр Сергей Собянин публично заявил, что в столице России будет осуществлён комплекс мер, который позволит правоохранителям тщательнее оберегать гражданские и военные объекты города.

По словам Собянина, в Москве не планируются никаких мероприятий, которые могли бы нарушить привычный для граждан ход жизни, однако некоторые участки столицы будут взяты под особую охрану.

В среду Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Южном и Центральном военных округах России, в число которых входит Московская область.