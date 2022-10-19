Посол Украины в Израиле может стать вторым Мельником после нападок на правительство страны

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук набросился на главу Минобороны Израился Бени Ганца с критикой из-за отмены переговоров с Алексеем Резниковым, сообщает в среду, 19 октября Jerusalem Post.

«Объяснений по отмене мне не дали. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», - заявил украинский дипломат.

Необходимо отметить, что это не первые слова обвинения посла в адрес правительства Израиля.

Как известно Киев стремится уже не первый месяц заполучить уникальную израильскую систему ПВО «Железный купол». Но, израильская сторона давно дала понять, что это невозможно.