Посол Украины в Израиле может стать вторым Мельником после нападок на правительство страны
2022-10-19
16:29
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук набросился на главу Минобороны Израился Бени Ганца с критикой из-за отмены переговоров с Алексеем Резниковым, сообщает в среду, 19 октября Jerusalem Post.
«Объяснений по отмене мне не дали. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», - заявил украинский дипломат.
Необходимо отметить, что это не первые слова обвинения посла в адрес правительства Израиля.
Как известно Киев стремится уже не первый месяц заполучить уникальную израильскую систему ПВО «Железный купол». Но, израильская сторона давно дала понять, что это невозможно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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