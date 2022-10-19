МИД ФРГ: Германия не меняла политику по выдаче виз гражданам России
2022-10-19
16:32
Представитель МИД Германии Кристофер Бургер утверждает, что Берлин оставил неизменным порядок выдачи виз россиянам.
18 октября глава пресс-службы немецкого Министерства иностранных дел Кристофер Бургер сообщил, что ведомство не вводило никаких изменений, которые бы реформировали порядок получения виз Германии россиянами.
По словам Бургера, сейчас ФРГ адаптируется к новым правилам Еврокомиссии, которые регламентирует обновлённый порядок перемещения граждан РФ по территории Европейского союза.
Кристофер Бургер отметил, что на текущий момент МИД Германии не отдаёт приоритет заявкам на визы от россиян, которые хотят посетить ФРГ в туристических целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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