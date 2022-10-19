Власти Харькова заявляют, что в городе уже 150 000 бездомных
2022-10-19
16:41
По данным местных властей, в Харькове, втором по величине городе Украины, более 150 000 жителей остались без крова.
«Многие из них уехали из города, уехали на Западную Украину, в другие регионы или за границу», — рассказал мэр города Игорь Терехов.
Он также отметил, что есть и те, кто несмотря на проблемы с жильем остался в городе.
«Поскольку Харьков до войны считался студенческой столицей Украины, мы делаем общежития доступными для людей, которым негде жить, и обеспечиваем их всем необходимым», - заверил Терехов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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