Финский парламент выразил поддержку инициативе Санны Марин о строительстве забора на границе с Россией

По предложению премьер-министра Финляндии, внутри страны должен быть забор длиной более 130 километров на границе с Россией.

Все партии, представленные в парламенте, выразили свою поддержку инициативе премьер-министра Санны Марин после встречи лидеров партий во вторник вечером в Хельсинки.

«Речь идет о том, чтобы убедиться, что граница хорошо контролируется», — сказал премьер-министр в комментарии Yle: «И что мы можем превентивно влиять на ситуации, которые могут возникнуть на границе».

По предложению финских пограничников длина ограждения должна составлять от 130 до 260 километров. Граница между двумя государствами имеет протяженность более 1300 километров.

Теперь правительство разработает предложения по пилотному проекту, заявил Марин после обсуждения в парламенте. Ожидается, что депутаты проголосует по этому вопросу в конце этого года. Окончательное решение планируется принять в следующем году.

Пограничники оценивают затраты в «сотни миллионов евро». Ожидается, что строительство продлится три-четыре года. Оппозиция раскритиковала стоимость и продолжительность строительства.