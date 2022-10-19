Женщину, зарезавшую пристававшего к ней мужчину в Ташкенте, осудили на 13 лет
2022-10-19
17:04
В Ташкенте вынесли приговор женщине, зарезавшей мужчину, который склонял её к интиму. Ей дали 13 лет тюрьмы.
Обвиняемая несколько лет жила со своими детьми в квартире погибшего в Ташкенте, так как своего жилья у неё не было. Владелец жилплощади являлся знакомым её гражданского мужа, который крепко выпивал.
Дождавшись, когда супруг несчастной уйдёт, хозяин квартиры стал склонять её к сексу. Когда та отказалась, любитель выпить стал оскорблять и унижать её.
Не выдержав издевательств, подсудимая в ночь с 26 на 27 мая ударила обидчика ножом дважды и сбежала с места преступления.
Суд признал женщину виновной, приговорив к 13 годам лишения свободы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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