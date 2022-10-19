Женщину, зарезавшую пристававшего к ней мужчину в Ташкенте, осудили на 13 лет

В Ташкенте вынесли приговор женщине, зарезавшей мужчину, который склонял её к интиму. Ей дали 13 лет тюрьмы.

Обвиняемая несколько лет жила со своими детьми в квартире погибшего в Ташкенте, так как своего жилья у неё не было. Владелец жилплощади являлся знакомым её гражданского мужа, который крепко выпивал.

Дождавшись, когда супруг несчастной уйдёт, хозяин квартиры стал склонять её к сексу. Когда та отказалась, любитель выпить стал оскорблять и унижать её.

Не выдержав издевательств, подсудимая в ночь с 26 на 27 мая ударила обидчика ножом дважды и сбежала с места преступления.

Суд признал женщину виновной, приговорив к 13 годам лишения свободы.