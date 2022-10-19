В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир»: 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам. Об этом «Известиям» сообщили в платежной системе и кредитных организациях.

Как сообщает издание "На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, который отсканирует кассир и спишет деньги за товар. Воспользоваться новым сервисом карты «Мир» смогут и владельцы смартфонов Apple — это позволит им снова без помощи «пластика» оплачивать покупки". Отметив, что окончательный выбор, какой именно инструмент оплаты применять в той или иной ситуации, остается за человеком.

Сейчас проводятся подготовительные мероприятия, рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. Однако сроки он не уточнил. По словам специалиста, эта технология приходит на замену ушедшим из России иностранным Pay-сервисам — Apple Pay и Google Pay.

Также Михаил Бахиркин отметил, что новый функционал национальной системы будет особенно востребован среди клиентов со смартфонами Apple, так как на них в настоящее время у россиян нет возможности использовать для оплаты привычную NFC-технологию.