Зеленский: Украина готовится к выведению из строя энергосистемы страны

Владимир Зеленский утверждает, что провёл совещание по вопросам энергообеспечения Украины.

18 октября Владимир Зеленский сообщил, что сегодня он провёл плановое совещание по вопросам энергообеспечения Украины, обсудив варианты устранения последствий российских обстрелов.

По словам Зеленского, все профильные ведомства готовятся к любым возможным сценариям, в том числе и полному выведению из строя всех энергосистем Украины.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский рассказал о поражении тридцати процентов украинских объектов энергетической инфраструктуры российскими ракетами начиная с 10 октября.