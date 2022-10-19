Генпрокуратура Украины раскрыла схему нелегального вывоза призывников за границу
2022-10-19
17:13
Украинская Генеральная прокуратура сообщила о рассекречивании схемы по вывозу за рубеж украинцев призывного возраста.
Пресс-служба Генпрокуратуры Украины уведомляет, что в Киевской области пресечена незаконная деятельности группы лиц, которая за 4500-5500 долларов оформляла поддельные документы для украинцев призывного возраста.
Данная документация позволяла гражданам Украины покидать страну через официальные пограничные пункты пропуска под видом волонтёров или студентов.
В соответствии с указом Владимира Зеленского, во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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