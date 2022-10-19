Генпрокуратура Украины раскрыла схему нелегального вывоза призывников за границу

2022-10-19

17:13

Украинская Генеральная прокуратура сообщила о рассекречивании схемы по вывозу за рубеж украинцев призывного возраста.

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины уведомляет, что в Киевской области пресечена незаконная деятельности группы лиц, которая за 4500-5500 долларов оформляла поддельные документы для украинцев призывного возраста.

Данная документация позволяла гражданам Украины покидать страну через официальные пограничные пункты пропуска под видом волонтёров или студентов.

В соответствии с указом Владимира Зеленского, во время военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: