ЧВК «Вагнера» создает укрепленную линию обороны в Луганской Народной Республике

По данным группы «Вагнера», они работают над укрепленным линии обороны в ЛНР, сообщает dpa со ссылкой на ТК «Конкорд».

«Вдоль линии соприкосновения будет построено укрепление», — заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Это «многоуровневая и многоуровневая защита», добавил он, не вдаваясь в подробности.

Пригожин при этом отметил, что укрепления на самом деле не нужны, потому что «наличие вагнеровской части на фронте» уже является «непреодолимой преградой».

Отметим, что ЧВК «Вагнера» имеет собственные тяжелые вооружения, авиацию и инженерную технику.