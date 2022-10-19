Собянин пообещал не ограничивать обычный ритм жизни Москвы
2022-10-19
17:39
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не ограничивать обычный ритм жизни столицы России.
19 октября мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале обратился к москвичам по вопросу выполнения Указов президента РФ о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации.
Собянин заявил, что власти Москвы примут все необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения, однако принятие данных мер никак не отразится на обычном ритме жизни российской столицы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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