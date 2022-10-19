Нутрициологи рассказали о малоизвестных свойствах витамина D
2022-10-19
17:46
Нехватку этого витамина можно обнаружить и в середине лета, а несколько солнечных дней не исправят ситуацию. Восполнить недостаток можно через продукты, пищевые добавки, лекарственные препараты.
Самая важная функция – поддержание нашей костной системы, а именно, сывороточного уровня кальция и фосфора в физиологическом диапазоне. Именно эти минералы способствуют росту костей и минерализации костной ткани.
Бережет сердце:
Витамин D регулирует кровяное давление, воздействуя на эндотелиальные клетки и клетки гладкой мускулатуры; укрепляет саму сердечную мышцу и помогает сохранять сосуды крепкими и эластичными.
Укрепляет кости:
Витамин D способствует лучшему всасыванию кальция, укрепляет зубы и ногти, снижает риск кариеса и заболеваний десен.
Это особенно важно для детей, которые из-за дефицита витамина D могут начать болеть рахитом — это приведет к заболеваниям костей и искривлениям скелета.
Заряжает энергией:
Если вы чувствуете хроническую усталость, возможно, дело в дефиците витамина D. В таком случае, курс витаминов вернет вам энергию и работоспособность.
Кстати, витамин D помогает и пациентам с трансплантированной печенью, которые испытывают усталость из-за проблем с внутренними органами.
Регулирует женские половые гормоны:
Недостаток витамина D увеличивает риски при беременности и вероятность поликистоза. А здоровое количество витамина значительно D снижает вероятность ПМС.
Опубликовано: Ангелина Крент
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