Совфед утвердил указ Путина о военном положении в четырёх субъектах РФ

2022-10-19

17:47

Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

19 октября все 159 членов Совета Федерации, которые принимали участие в голосовании, утвердили Указ Президента РФ Владимира Путина «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Таким образом, с 00:00 20 октября 2022 года, в четырёх новых субъектах Российской Федерации официально вводится военное положение.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: