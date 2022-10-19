Совфед утвердил указ Путина о военном положении в четырёх субъектах РФ

Совет Федерации единогласно утвердил указ президента РФ Владимира Путина о военном положении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

19 октября все 159 членов Совета Федерации, которые принимали участие в голосовании, утвердили Указ Президента РФ Владимира Путина «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

Таким образом, с 00:00 20 октября 2022 года, в четырёх новых субъектах Российской Федерации официально вводится военное положение.