Хилькевич, будучи подростком, пыталась увеличить свою грудь при помощи заклинаний
2022-10-19
17:47
Актриса Анна Хилькевич призналась, что комплексовала из-за маленькой груди. Она перепробовала все народные средства, чтобы устранить свой недостаток.
Будучи подростком, Анна Хилькевич сильно переживала из-за своей внешности. Грудь будущая знаменитость пыталась увеличить с помощью специальных заклинаний.
О своих комплексах Анна рассказала в интервью "Газета. ru".
Актриса вспоминает, что перепробовала все способы, чтобы иметь пышные формы. Она ела капусту, втирала "чудодейственные мази", а также слушала аудио с заклинаниями на рост груди. Конечно, ничего не помогло.
Хилькевич сделала пластику груди, окончив институт, и не жалеет о своём решении.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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