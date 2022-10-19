Хилькевич, будучи подростком, пыталась увеличить свою грудь при помощи заклинаний

Актриса Анна Хилькевич призналась, что комплексовала из-за маленькой груди. Она перепробовала все народные средства, чтобы устранить свой недостаток.

Будучи подростком, Анна Хилькевич сильно переживала из-за своей внешности. Грудь будущая знаменитость пыталась увеличить с помощью специальных заклинаний.

О своих комплексах Анна рассказала в интервью "Газета. ru".

Актриса вспоминает, что перепробовала все способы, чтобы иметь пышные формы. Она ела капусту, втирала "чудодейственные мази", а также слушала аудио с заклинаниями на рост груди. Конечно, ничего не помогло.

Хилькевич сделала пластику груди, окончив институт, и не жалеет о своём решении.