Fox News: власти США пытаются уничтожить Илона Маска за слова про Украину

Канал Fox News утверждает, что американское правительство пытается нанести максимальный ущерб Илону Маску за его план по мирному урегулированию украинского конфликта.

18 октября телеведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что после того, как Илон Маск предложил Украине отказаться от претензий на Крым и планов по вступлению в НАТО, бизнесмена начало преследовать правительство США.

По данным Карлсона, американское Министерство юстиции инициировало некую досудебную проверку в отношении Маска, причины которой не разглашаются.

Такер Карлсон уверен, что после того, как Илон Маск публично озвучил непопулярное мнение касательно украинского кризиса, в Вашингтоне испугались появления свободы слова в Соединённых Штатах.