Водонаева обвинила Собчак в том, что та украла у неё название для своего Ютуб-проекта
2022-10-19
18:04
Телеведущая Алёна Водонаева подколола свою коллегу Ксению Собчак, заявив, что та присвоила у неё название для своего проекта на Ютубе "Осторожно: Собчак".
Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева посмеялась над Ксенией Собчак.
Ведущая утверждает, что журналистка украла у нее название для своего Ютуб-проекта.
Водонаева разместила в соцсетях фото плаката со своим изображением. Под портретом красуется надпись "Осторожно: Алена Водонаева".
Блогер утверждает, что плакат был сделан в 2005-2006 годах.
Ютуб-канал же знаменитой блондинки называется "Осторожно: Собчак".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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