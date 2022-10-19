Водонаева обвинила Собчак в том, что та украла у неё название для своего Ютуб-проекта

2022-10-19

18:04

Телеведущая Алёна Водонаева подколола свою коллегу Ксению Собчак, заявив, что та присвоила у неё название для своего проекта на Ютубе "Осторожно: Собчак".

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева посмеялась над Ксенией Собчак.

Ведущая утверждает, что журналистка украла у нее название для своего Ютуб-проекта.

Водонаева разместила в соцсетях фото плаката со своим изображением. Под портретом красуется надпись "Осторожно: Алена Водонаева".

Блогер утверждает, что плакат был сделан в 2005-2006 годах.

Ютуб-канал же знаменитой блондинки называется "Осторожно: Собчак".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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