Поплавская высказалась о Ротару, финансирующей ВСУ
2022-10-19
18:31
Актриса Яна Поплавская высказалась по поводу певицы Софии Ротару, только узнав, что та помогает финансово военным Украины.
Ведущая телевидения и актриса Яна Поплавская поделилась мнением об украинской исполнительнице Софии Ротару. Недавно Поплавская узнала, что артистка финансирует ВСУ, оказывает помощь семьям солдат.
Фанаты Ротару убеждены, что её карьера в РФ закончена. Артистку не пригласили на "Песню года".
Поплавская убеждена, что сейчас России необходимы "духоподъёмные" личности. О Ротару актриса отозвалась так: "Если не с нами, то пусть идет".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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