Поплавская высказалась о Ротару, финансирующей ВСУ

Актриса Яна Поплавская высказалась по поводу певицы Софии Ротару, только узнав, что та помогает финансово военным Украины.

Ведущая телевидения и актриса Яна Поплавская поделилась мнением об украинской исполнительнице Софии Ротару. Недавно Поплавская узнала, что артистка финансирует ВСУ, оказывает помощь семьям солдат.

Фанаты Ротару убеждены, что её карьера в РФ закончена. Артистку не пригласили на "Песню года".

Поплавская убеждена, что сейчас России необходимы "духоподъёмные" личности. О Ротару актриса отозвалась так: "Если не с нами, то пусть идет".