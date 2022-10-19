Прилучный выступил в суде по делу о избиении как потерпевший

Павел Прилучный утверждает, что не понимает, почему на него накинулся нападавший.

Актёр Павел Прилучный выступил в суде по делу о избиении в ночном клубе 2020 года как потерпевший.

Артист утверждает, что не был пьян и ни в какие конфликты с обвиняемым не вступал. Он заявил, что не в курсе, почему был избит.

Звезда экрана вспомнил, что подсудимый напал на него со спины, нанеся 10 ударов.